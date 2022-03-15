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Sokak köpeğinden kaçarken ölümden döndü

Sokak köpeğinden kaçarken ölümden döndü

Sivas'ta köpekten kaçarken yola fırlayan 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışan U.K.'ya (12) otomobil çarptı. U.K., hastanede tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza 12 Mart'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde havlayan köpekten korkarak yola fırlayan U.K.'ya, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K.'nın, havlayarak üzerine gelen köpekten korkup yola doğru koşması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması görülüyor.

 

DHA

Etiketler sivas sokak köpeği
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