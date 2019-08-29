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  4. 29 Ağustos 2019 11:08

Sokak köpeğini işkenceyle öldürdüler

Antalya'da sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce işkence edilerek öldürüldü. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü.

Sokak köpeğini işkenceyle öldürdüler
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Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanıp, öldürüldü. Köpek ölüsünü görenler, durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede köpeğe tahta parçasıyla vurulduğu, işkence yapıldıktan sonra çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak, telef edildiği belirlendi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkence yapılarak, telef edilmesine tepki gösteren hayvanseverler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




DHA

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