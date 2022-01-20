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Sokak köpekleri bir kişiye daha kabusu yaşattı

Bakırköy'de bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak isteyen Karaağaç araçların altında kalma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ataköy sahilinde kaldırımda yürüyen Sedat K.'a başıboş 6 köpek saldırdı.

Köpeklerden kurtulmak için yola doğru kaçtığı sırada yere düşenSedat K., araçların altında kalma tehlikesi atlattı.

Bu sırada, sokakta yaşayan bir kişi iş adamının yardımına koştu ancak köpekleri olay yerinden uzaklaştıramadı.

Köpeklerin tekrar saldırdığıSedat K., yoldan geçen birkaç araca binmeye çalışsa da bu mümkün olmadı.

 HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler köpek sokak köpekleri bakırköy saldırı
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