Sokak köpekleri selfie çeken çocuğu parçaladı!

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kar yağışı altında selfie çekmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan çocuğun başına 12 dikiş atıldı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta selfie çekmek istedi.

5 KÖPEK SALDIRDI

Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, selfie çeken İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.

İMDADINA BELEDİYE PERSONELİ YETİŞTİ

Çocuğun yardımına ise belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.'yi kurtardı.

Köpeklerden kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarık izleri oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA