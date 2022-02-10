Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaşam savaşı veriyor

Mardin Nusaybin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet, ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen D., burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

İHA