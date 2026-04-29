Sokak köpeklerinin saldırdığı küçük Hamza hayatını kaybetti!

Van'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Ö. hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Ö., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

