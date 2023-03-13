Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu

Kırşehir'de sokak köpeklerinden kurtulmak için çıktığı aracın camının kırılmasıyla yaralanan çocuk büyük şok yaşadı.

Türkiye'de başıboş köpeklerin saldırılarına dair haberler art arda gelmeye devam ediyor. Nisan 2020'de 4 yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdiği Kırşehir'de, korkunç bir olay daha yaşandı.

Merkez Yenice Mahallesi'nde bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Boş araziden bir anda önüne fırlayan iki köpekten korkarak can havliyle bir aracın üzerine çıkan çocuk hiç beklemediği bir kaza yaşadı.

ARACIN CAMI KIRILINCA CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Korkuyla çıktığı otomobilin üstünde camın ağırlığına dayanamayarak kırılmasıyla ciddi şekilde yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayın vahameti güvenlik kameralarına anbean yansıdı.