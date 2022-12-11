Sokak ortasında 2 kadına iğrenç taciz

Muğla'da yolda yürüyen 2 kadını hedef alan zanlı kadınları taciz etti. Kadınların savcılığa başvurması sonucunda taciz zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Savcılığa başvuran S.Ö. ve D.Ü, yolda yürüdükleri esnada M.A.G'nin kendilerine arkadan sarılmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şüpheli, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)