Sokak ortasında ablasını bıçakladı

Batman'da, Edip Solmaz bulvarı üzerinde yürüyen iki kız kardeşin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçük kız kardeş ablasını bıçakla yaralarken, çevre esnafının ayırdığı kardeşlerin kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkezde bulunan Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D. ve ablası B.D. öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.D. ve ablası B.D., bir birlerinin saçlarını çekerek tekme tokat kavgaya tutuştu. Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.,'yi bıçakladı. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar kı kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.D. kaçıp ortadan kaybolurken, kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın görgü tanıklarından esnaf Kerim Erdem, kavgayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "İşyerimin bitişiğinde birden kız kardeşlerin kavgasına şahit olduk. Ne olduğunu anlamadık, biz araya girmek istediğimiz anda küçük kardeşin ablasını bıçakladığını gördük. Gerçekten şok oldum. Erkeklerin kavgasına çok şahit olduk, ancak kızların bıçaklı kavgasına şahit olmamıştım" dedi.