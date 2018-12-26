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  4. 26 Aralık 2018 15:38

Sokak ortasında bacanak dehşeti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, tartıştığı bacanağını sokak ortasında silahla öldürdü.

Sokak ortasında bacanak dehşeti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, A.B. ailevi bir mesele nedeniyle tartıştığı bacanağı Nuri Becit’i (53) sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Hendek Sarıdere Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Nuri Becit, aralarında ailevi bir mesele yüzünden husumet olan A.B. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Bu sırada üzerinden tabancayı çıkaran A.B., bacanağı Nuri Becit’in üzerine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar Nuri Becit’in göğsüne ve karnına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Nuri Becit, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan Nuri Becit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek A.B.’nin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

sakarya , hendek
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