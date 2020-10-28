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  4. 28 Ekim 2020 16:49

Sokak ortasında bıçaklanan genç fatura ödeme merkezine sığındı

İzmit’te, 3 kişinin saldırısına uğrayarak, bıçaklanan 25 yaşındaki genç, fatura ödeme merkezine sığınarak canını zor kurtardı.

Sokak ortasında bıçaklanan genç fatura ödeme merkezine sığındı
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Olay, öğle saatlerinde, İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen Arda B., kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Üzerindeki bıçağı çıkaran bir kişi Arda B.'yi kalçasından 2 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, caddedeki fatura ödeme merkezine sığınırken, 3 kişi ise taksiye binerek kaçtı.

Fatura ödeme merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arda B., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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