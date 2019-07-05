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  4. 05 Temmuz 2019 12:59

Sokak ortasında bulunan tabutun sırrı çözüldü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol ortasına boş tabut bırakılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Tabutun şaka amaçlı yol ortasına bırakıldığı ortaya çıktı.

Sokak ortasında bulunan tabutun sırrı çözüldü
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Malkara’nın Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne’deki caminin gasilhanesinden alındığı tespit edildi. Olayı aydınlatan jandarma ekibi, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı.

Yaylagöneli S.G’nin, arkadaşları G.Ç., Ç.E., S.O., B.T. ve A.Ç’ye yaklaşık 1 ay önce şaka yaptığı ve 5 arkadaşı da sonrasında ona tabut şakası yapmak istediği öne sürüldü.

İHA

malkara , tekirdağ
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