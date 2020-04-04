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  4. 04 Nisan 2020 11:21

Sokak ortasında can pazarı!

Antalya'da kamyonetin otomobile çarptığı kazada, sürücüler ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaralandı. Araçlarında sıkışan sürücüler itfaiye, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sokak ortasında can pazarı!
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Korkunç kaza saat 08.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi İstiklal Kavşağı'nda meydana geldi. Aşık Veysel Caddesi'nden Karacaoğlan Caddesi yönüne giden Soner G. idaresindeki kamyonet, Zehra Ö.'in kullandığı otomobil ile yoldan geçmeye çalışan Serap A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrilerek yan yatarken, otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücüler ile Serap A. yaralandı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler Soner G. ve Zehra Ö. sıkıştıkları araçlarından itfaiye ile polis ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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trafik kazası , kaza , antalya
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