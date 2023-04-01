Sokak ortasında cinayet

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 54 yaşındaki bir adam, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak'ta saat meydana geldi. İşçi emeklisi Ergüden A., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Ergüden A.'ya peş peşe ateş edip kaçtı. A., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.'nın başı ve kasığına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 3 boş kovan bulundu. Yapılan incelemelerin ardından A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA