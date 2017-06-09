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  4. 09 Haziran 2017 08:53

Sokak ortasında cinsel taciz rezaleti

Adana'da sokak ortasında kadınları taciz ettiği öne sürülen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Sokak ortasında cinsel taciz rezaleti
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Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde sokak ortasında yürüyen kadınların arkasından giderek cinsel tacizde bulunulduğu yönünde bazı videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri videoları izleyip zanlının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Kısa sürede polis şüphelinin Burak D, olduğunu belirledi. Polis yakalamak için çalışma başlattığı sırada zanlının Reşatbey Mahallesi Merkez Park’ta olduğunu tespit etti. Merkez Park’a operasyon başlatan polis zanlıyı burada yakaladı. Zanlı Bağlar Polis Merkezine getirilerek sorguya alındı. Zanlıya görüntüler izletilerek neden sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu soruldu. Zanlı ise, "Anlık bir psikoloji ile fermuarını açtım ve cinsel organıma dokundum, kimseye karşı bir düşüncem olmadı. Pişmanım. Yaptığım hatayı da arkadaşım bana videoyu atınca anladım" dediği öğrenildi.

Burak D. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa birimine götürüldü. Zanlıya burada vatandaşlar tepki gösterip saldırmak istedi. Zanlı daha sonra "cinsel taciz, hayasızca hareketler" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kadınlar zanlıdan şikayetçi olmadığı için zanlı çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

kamera , adana , cinsel taciz