Sokak ortasında dehşet ! 2 kadını böyle bıçakladı

Çorum'da, Erdal E.'nin (39), eski eşi Meryem Ü. (39) ile akrabası Nurcan Ü.'yü (38) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Olay, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde geçen perşembe günü meydana geldi.



Akrabası Nurcan Ü. ile alışverişten dönen Meryem Ü., 6 yıl önce boşandığı Erdal E. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Erdal E., yanında getirdiği bıçağı 2 kadına sapladı. Meryem Ü. ve Nurcan Ü. kanlar içinde yere yığılırken, Erdal E., kaçtı.







HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan kadınlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Ü. ve Nurcan Ü.'nün hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi. Erdal E., kısa süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Sorgusunun ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



OLAY ANI KAMERADA

Erdal E.'nin, kadınları bıçaklayarak yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının saldırı öncesi yürüyüşleri, saldırı anı ve E.'nin elindeki bıçakla yürüyerek, olay yerinden kaçışı görülüyor.