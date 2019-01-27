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  4. 27 Ocak 2019 16:08

Sokak ortasında dehşet ! Böyle görüntülendi

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı kişiyi başından vurarak öldürdü.

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Adıyaman'da Ahmet Elçi (68), ekmek almak için gittiği bakkalın önünde kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Elçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli ve yürüme engelli olan alzheimer hastası Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. Bu kişi, Elçi'nin başına tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan ambulansla götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçi'nin cesedi morga konurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Elçinin saldırgan tarafından vurulduğu yer aldı.

cinayet , baş , silah , bakkal
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