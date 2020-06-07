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  4. 07 Haziran 2020 10:41

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 6 kişi yaralandı

Bursa'da, sokak ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 6 kişi yaralandı
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Olay, saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçların camlarının, mermilerin isabet etmesi sonucu kırıldığı görüldü. Polisin kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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