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  4. Sokak ortasında ''eli kılıçlı gençler'' alarmı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Sokak ortasında ''eli kılıçlı gençler'' alarmı

Sokak ortasında ''eli kılıçlı gençler'' alarmı

Eskişehir’de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve büyük paniğe neden olan 3 şahısın set ekibi olduğu öğrenildi.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı.

Yapılan açıklamada, “Eskişehir’de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor “ şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir’de çekilen “Mahsusa Trablus” dizisinin ekibi olduğu belirtildi..

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre de olayla ilgili araştırma yapıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, söz konusu olayla ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını söyledi. Videodaki kişilerin film setinde çalıştığını belirten Çataklı, asılsız haberlere inanılmamasını istedi.

 

Etiketler kılıç gençler eskişehir korku panik
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