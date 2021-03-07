Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından feci şekilde darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, ''Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.'' dedi.

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu" şeklinde konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM'

Kızı E.M. ile İbrahim Z.'nin yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail M., "İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA KRİZ GEÇİRDİM

E.M.’nin kız kardeşi Rümeysa M., ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söyleyerek, eski eniştesine tepki gösterdi. Rümeysa M., "Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Düşüncenize yaşadığım travmayı. Ablamın yanında yeğenim de var, bir de onun yaşadığı travmayı düşünün. Bazı cezalar verilmediği için bu şiddetti rahat bir şekilde tekrar uyguladı. Daha önceki şikayetlerimizde ceza almadı. Sosyal medyada bu durumu paylaşmak istedim ama ablam istemedi. Ben de kararına saygı duydum. Videodan sonra ben kriz geçirdim ve sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Çünkü sosyal medyada gündem olmadan cezasını almıyor. Yeğenimin durumu iyi ama yaşadığı travma çok büyük, şu an güvenli bir yerde anneannesi ve dedesinin yanında. Gerçekten şiddet uygulamaya cesaret edebilecek tüm erkeklerin, bu olaydan sonra buna cesaret edememesini istiyorum. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin. Umarım hak ettiği cezayı alır ve umarım yaşattığını yaşamadan ölmez" dedi.

BAKAN GÜL: YANINA KAR KALMAYACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

"Samsun'un Canik ilçesinde 06.03.2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FAHRETTİN ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da eski eşi tarafından bir kadının darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.

VALİ DAĞLI’DAN TALİHSİZ KADINA ZİYARET

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da, hastaneye gelerek genç kadını ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Dağlı, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Samsun Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç ile birlikte akşam saatlerinde şiddete uğrayan E.M.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mağdure E.M.’ nin sağlık durumu iyi olup konuyu adli ve idari birimlerimizle yakinen takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kadına yönelik şiddetin bir daha asla gündem olmadığı bir dünyaya kavuşmak temennisiyle, şiddet mağduru kadınımıza bir kez daha Allah’tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRDİ

Canik İlçe Kaymakamı Mahmut Halal, sosyal medyada bir takipçiye "İyi akşamlar. Kadının hayati tehlikesi yok. Şu an kadının annesi, babası ve çocuğu polis merkezinde. Şahıs gözaltında. Savcılık tarafından adli işlemler yürütülüyor" yanıtında bulundu.

OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadesini kullandı.

BAKAN SELÇUK: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Samsunda bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.

BAKAN KOCA: HASTANIN HAYATİ SORUNU YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daÿE.M.’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye'yi üzdü. Samsundaki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi’nde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın gözaltında olduğu, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

DHA