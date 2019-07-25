Sokak ortasında eski eşini vurup, intihar etti

Olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz E. isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray A.’nın evinin önüne geldi. Şehmuz E., işe gitmek için evde çıkan Nuray A.’yı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Şehmuz E. daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eski karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin 1 yıl önce boşandığını ve Şehmuz E.’nin sürekli evin önüne gelrek Nuray A.’yı tehdit ettiğini söylediler. Olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.















