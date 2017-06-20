Sokak ortasında infazda korkunç şüphe

Esenyurt'ta sabah saatlerinde sokak üzerinde yürüyen bir kadını ve adamı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Adam ve kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayın "töre yada namus cinayeti" olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Esenyurt'ta kurşun yağmuruna tutularak öldürülen kadın ve erkeğin yasak aşk yaşadıkları ortaya çıktı. İkisi da başkalarıyla evli olup çoluk çocuk sahibi olan kadın ve erkeğin Erzurum'dan kaçarak kısa bir süre önce İstanbul'a gelip Esenyurt'ta saklanmaya çalıştıkları öğrenildi.Olay, Sabah saat 08.00 sıralarında Yenikent Mahallesi, 479. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Adem Yılmaz(30) ve Süphan Atasayar’a (37)kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı düzenledi.

2 silah kullanan kişi Yılmaz ve Atasayar’a kurşun yağdırdı. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri sonrası mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayan adam ve kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu.

18 el ateş etti

Cinayetin ilendiği sokağa gelerek incelemelerde bulunan polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının 2 silah kullandığını belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede 18 boş kovan bulundu. Saldırganın olay sonrası kaçışı da kameralara yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki tabancayla koşarak kaçtığı görülüyor.Yapılan incelemenin ardından Yılmaz ve Atasayar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Töre cinayeti veya namus cinayeti şüphesi

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, incelemeleri ve araştırmalarını sürdüren polis çifte cinayetin namus veya töre cinayeti olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis cinayetin sebebi üzerine yaptığı ilk araştırmada öldürülen kadın ve erkeğin bir süre önce Erzurum'dan kaçarak Esenyurt'a gelip yerleştikleri ve olay yerinden birkaç metre uzaklıkta bir yerde ev kiralayarak beraber yaşamaya başladıkları tespit edildi. 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Süphan Atasavar (37) ile 2 30 yaşındaki Ali Yılmaz'ın farklı kişilerle evli olduğu ve yaşadıkları yasak aşk nedeniyle cinayetin kadının yakınlarının yaptırmış olabileceği üzerinde duruluyor.Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.