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Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun’da bir kişi ilçesinde bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane olarak "Bana yanlış yaptı bıçakladım" açıklamasını öne sürdü.

Samsun’un Bafra ilçesinde O.B. isimli bir erkek, bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Ekipler tarafından kaçamadan yakalanan erkek, bahane olarak "Bana yanlış yaptı bıçakladım" açıklamasını öne sürdü.
Olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.B. cadde ortasında N.K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Etiketler kadına şiddet bıçakladı saldırı sokak ortası
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