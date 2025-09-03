Sokak ortasında kadınlara taciz kanlı bitti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, 3 kişi tarafından dövülüp, bıçaklandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Ş.K., kaldırımdan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren 3 kişi, Ş. K.'yi dövüp, kolundan bıçakla yaraladı. Bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya çalışan Ş.K., yaklaşık 300 metre ilerideki Halit Tufan Sokak'ta yere yığıldı.
Ş.K.’yi görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş. K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, H.B. (44), Ö.S. (24) ve R.B.'yi (18) yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin darbı kabul ettikleri ancak bıçaklama olayını reddettikleri öğrenildi.
3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
