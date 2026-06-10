Sokak ortasında kaldırım taşlı cinayet! Mahkemenin kararı tepki çekti!

Hatay'ın Defne ilçesinde, 63 yaşındaki emekli N.A.'nın sokak ortasında A.K. tarafından kafasına parke taşı atılarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle şartlı tahliye edilmesi aileyi yasa boğarken, N.A.'nın eşi Kader A. adalet çağrısında bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde Şubat 2025'te meydana gelen ve 63 yaşındaki emekli vatandaş N.A.'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan üzücü asayiş olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından tutuklanan şüphelinin mahkeme tarafından şartlı tahliye edilmesi, acılı ailenin adalet arayışını yeniden gündeme getirdi.

Olayın Gelişimi ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Emniyet ve adli makamların dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerine göre olay şu şekilde gelişti:

22 Şubat 2025 tarihinde Harbiye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen N.A., karşı yönden gelen ve zihinsel engelli raporu bulunduğu belirtilen A.K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, elinde bıçak bulunan N.A.'nın hamlesi üzerine şüpheli A.K., yerden aldığı parke taşını N.A.'nın kafasına fırlattı. Ağır darbe alan N.A. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle hastaneye kaldırılıp entübe edilen 63 yaşındaki N.A., yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini 27 Şubat 2025 tarihinde kaybederek vefat etti.

Şartlı Tahliye Kararı ve Ailenin "Adalet" Çağrısı

Olayın ardından güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklanan A.K., akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporların da etkisiyle 2 Haziran tarihinde görülen mahkemede şartlı olarak tahliye edildi. Yıllardır birlikte yaşadığı eşini kaybeden Kader A., bu kararın kendileri için büyük bir yıkım olduğunu belirterek yetkililere seslendi:

"Eşim kendi halinde, kimseye zararı olmayan ve çocuklarına düşkün emekli biriydi. Güvenlik kamerasında her şey ortada; kafasına parke taşı ile vurularak katledildi. Şahsın akli dengesi öne sürülerek serbest kalması bizim adalet inancımızı zedeliyor. Bu şahsın bir an önce tekrar tutuklanıp cezalandırılmasını istiyoruz."

İHA