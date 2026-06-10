  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sokak ortasında kaldırım taşlı cinayet! Mahkemenin kararı tepki çekti!

Sokak ortasında kaldırım taşlı cinayet! Mahkemenin kararı tepki çekti!

Güncelleme:

Hatay'ın Defne ilçesinde, 63 yaşındaki emekli N.A.'nın sokak ortasında A.K. tarafından kafasına parke taşı atılarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle şartlı tahliye edilmesi aileyi yasa boğarken, N.A.'nın eşi Kader A. adalet çağrısında bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde Şubat 2025'te meydana gelen ve 63 yaşındaki emekli vatandaş N.A.'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan üzücü asayiş olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından tutuklanan şüphelinin mahkeme tarafından şartlı tahliye edilmesi, acılı ailenin adalet arayışını yeniden gündeme getirdi. 

Olayın Gelişimi ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Emniyet ve adli makamların dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerine göre olay şu şekilde gelişti:

22 Şubat 2025 tarihinde Harbiye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen N.A., karşı yönden gelen ve zihinsel engelli raporu bulunduğu belirtilen A.K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, elinde bıçak bulunan N.A.'nın hamlesi üzerine şüpheli A.K., yerden aldığı parke taşını N.A.'nın kafasına fırlattı. Ağır darbe alan N.A. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle hastaneye kaldırılıp entübe edilen 63 yaşındaki N.A., yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini 27 Şubat 2025 tarihinde kaybederek vefat etti.

Şartlı Tahliye Kararı ve Ailenin "Adalet" Çağrısı

Olayın ardından güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklanan A.K., akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporların da etkisiyle 2 Haziran tarihinde görülen mahkemede şartlı olarak tahliye edildi. Yıllardır birlikte yaşadığı eşini kaybeden Kader A., bu kararın kendileri için büyük bir yıkım olduğunu belirterek yetkililere seslendi:

"Eşim kendi halinde, kimseye zararı olmayan ve çocuklarına düşkün emekli biriydi. Güvenlik kamerasında her şey ortada; kafasına parke taşı ile vurularak katledildi. Şahsın akli dengesi öne sürülerek serbest kalması bizim adalet inancımızı zedeliyor. Bu şahsın bir an önce tekrar tutuklanıp cezalandırılmasını istiyoruz."

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı
İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı
Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı
Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı
Adana'da dünya rekoru kırıldı! Guinness tescil etti
Adana'da dünya rekoru kırıldı! Guinness tescil etti
Halde satamadığı 4 ton ürünü meydanda ücretsiz dağıttı
Halde satamadığı 4 ton ürünü meydanda ücretsiz dağıttı
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı!
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı!
Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
''Mezdeke'' cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı: ''Kargocuyum'' diyerek kapıyı açtırmış!
''Mezdeke'' cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı: ''Kargocuyum'' diyerek kapıyı açtırmış!
Etiketler hatay asayiş defne cinayet kaldırım taşı güvenlik kamerası güvenlik kamerası görüntüleri şartlı tahliye cinayeti davası video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rafet El Roman'a miras kalan ev herkesi şaşırttı Rafet El Roman'a miras kalan ev herkesi şaşırttı Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu! Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu! İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti Uzak Şehir setinde başlayan aşk Ege sahillerine taşındı... Uzak Şehir setinde başlayan aşk Ege sahillerine taşındı... İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı Eşini öldüren kadının mahkemede anlattıkları kan dondurdu Eşini öldüren kadının mahkemede anlattıkları kan dondurdu Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu! Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu!
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı! Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı! SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı Muharrem İnce sessizliğini bozdu; liderlik krizinde tarafını seçti Muharrem İnce sessizliğini bozdu; liderlik krizinde tarafını seçti TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı CHP'nin ardından bir mutlak butlan kararı daha! CHP'nin ardından bir mutlak butlan kararı daha! Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere... Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...