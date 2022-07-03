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Sokak ortasında kan donduran vahşet: Eski eşini öldürüp...

Sokak ortasında kan donduran vahşet: Eski eşini öldürüp...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Mustafa A. (52), eski eşi Esra A'yı (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Dehşete düşüren olay, saat 10.30 sıralarında Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., 2 ay önce boşandığı Esra A.'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı. Fırından ekmek alan Esra A., daha sonra iş yerinin olduğu sokağa girdi. Bu sırada Mustafa A., Esra A.'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu. Esra A. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa A. aynı silahla başına tek el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa A. olay yerinde, Esra A. kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa A.'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra A. ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler ESKİ EŞ ÖLÜM
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