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  4. 29 Kasım 2019 20:43

Sokak ortasında kanlı infaz ! Kurşun yağdırdı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, eniştesi olduğu iddia edilen kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Vurulan şahıs hayatını kaybederken saldırgan eniştesinin başında silahla bekledi.

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Gaziosmanpaşa’da bir şahıs eniştesi olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Namus cinayeti olduğu iddia edilen olayda vurulan şahıs hayatını kaybetti. Saldırgan ise kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi.

Olay, Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerinde eniştesi olduğu iddia edilen şahsa karşı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Vücuduna 6 mermi isabet eden kişi ağır yaralandı.

BAŞINDA SİLAHLA BEKLEDİ

Saldırgan ise kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise elindeki silahla olay yerinde beklerken polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

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