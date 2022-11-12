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Sokak ortasında kanlı saldırı

Sokak ortasında kanlı saldırı
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Adana'da sokakta yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz mahallesi ara sokaklarında yürüyen kimliği tespit edilemeyen kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile gelerek kimliği tespit edilemeyen kişiye tabancayla defalarca ateş açıp kaçtı.

Başından vurulan kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

İHA

Etiketler adana silahlı saldırı
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