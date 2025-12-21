  1. Anasayfa
Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü!

Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü!
Güncelleme:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. M.A. (39), iddiaya göre eşi E.A. (45) ile sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırsında M.A., cebinden çıkardığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı E.A., ambulans ile kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.A.'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayın ardından şüpheli M.A.'yu gözaltına alan polis, cinayetle ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Adıyaman kahta kadın cinayeti
