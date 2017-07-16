Sokak ortasında korkunç cinayet

Konya'da sokak ortasında çıkan kavgada tüfekle göğsünden vurulan 31 yaşındaki Mahir Tılısbık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olaya karıştığı iddia edilen Tılısbık'ın arkadaşları B.Ö. ve A.Y.'yi gözaltına aldı.



Olay, bugün saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Mahir Tılısbık, iddiaya göre arkadaşları B.Ö. ve A.Y. ile kavga etti. Kavga sırasında arkadaşları otomobilden aldıkları tüfekle Tılısbık'a ateş açtı. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tılısbık, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tılısbık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olaya karışıp otomobille kaçtığı ileri sürülen B.Ö. ve A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.





POLİS KOVALAMACA SONUCU YAKALADI

Mahir Tılısbık’ı öldüren B.Ö. ile olaya karışan arkadaşı 28 yaşındaki A.Y., olay yerinden kaçtıktan bir kaç saat sonra otomobillerini Hurdacılar Sanayi'ne park edip, taksiyle uzaklaştı. Bu sırada bölgede devriye görevini yapan polis, şüphelilerin taksiyle uzaklaştığını fark edip peşine düştü. B.Ö. ve A.Y., kısa süren kovalamaca sonucu merkez Karatay İlçesi Fetih Mahallesi Şeh Ulema Recep Ağa Caddesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



AYRILDIĞI SEVGİLİSİYLE BARIŞMAYA GİTMİŞ

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden B.Ö., ayrıldığı sevgilisi 22 yaşındaki Elif T. ile barışmak için, arkadaşı A.Y.'yi de yanına alarak, sevgilisinin misafir olarak kaldığı Hülya G.'nin evine gittiğini söyledi. Burada Hülya G.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Mahir Tılısbık'ın, elinde palayla yanlarına gelerek, rahatsız etmemelerini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını öne süren B.Ö., Tılısbık'ın palayla kendilerine saldırması üzerine otomobilden aldığı tüfekle ateş açtığını anlattı.

Şüphelilerin sorguları sürüyor.

