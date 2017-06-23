Sokak ortasında korkunç infaz !

Mardin’in Mityat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 63 yaşındaki Haydar Acar ile kızı 23 yaşındaki Emine Acar öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında Midyat İlçesi Sanayi Mahallesi 313’üncü Sokak’ta meydana geldi. Haydar Acar, kızı Emine ile bayram alışverişinden dönerken, aralarında daha önceden husumet bulunan, akrabaları tarafından önü kesildi.

Burada Haydar Acar ile diğer aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Haydar Acar ile kızı Emine ve diğer aileden Mehmet Vasfi Acar silahla vurularak yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan baba-kız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Vasfi Acar ise ilk müdahalesinin ardından Mardin’e sevk edildi.

Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.