Sokak ortasında korkunç infaz !

Ankara'da evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğrayan genç başından vurularak öldürüldü.



Olay, akşam saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktaş Mahallesi 748. Sokak üzerinde evine doğru giden Hikmet Yılmaz (17), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yılmaz’ı başından yaralayan saldırganlar, gecenin karanlığından yararlanarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyarak olay yerinde gelen mahalle sakinleri, Yılmaz’ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan haberdar olarak gelen cenaze yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

POLİS ALARMDA

Çevrede arama çalışması başlatan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için alarma geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Yılmaz’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.