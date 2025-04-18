Sokak ortasında linç girişimi kamerada: 4 kişi tekme tokat saldırdı

Bursa'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sinandede Mahallesi'nden gelen kişi ile karşılaştığı 4 kişlik grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga grup, tartıştıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle dövdükten sonra bölgeden uzaklaştı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA