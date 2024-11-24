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Sokak ortasında silahlarla ''çatışan'' 2 çocuk yakalandı

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İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş edip o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 14 ve 17 yaşlarında olan 2 çocuk gözaltına alındı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş edip o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüler sanal devriye esnasında çocuk polisleri tarafından fark edildi. 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy’de U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk birbirlerine sokak ortasında ateş ederek o anları video kaydına aldı.

Videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesi esnasında fark edildi.

Görüntülerin fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler kimlik tespitini yaptığı iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

Etiketler kuru sıkı kuru sıkı tabanca Çocuk gözaltı arnavutköy
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