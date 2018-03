Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde İlker C.ile Mert B. isimli şahıs laf atma meselesi yüzünden kavga etti. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saat 13.45 sıralarında ise İlker C., ağabeyi Tolga C. ile sabah kavga ettiği yere motosiklet ile gelerek Mert B.'nin bulunduğu kahveye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Mert B. ise babasına ait tabanca ile şahıslara karşılık verdi. Karşılıklı çıkan çatışmada Volkan Y., Ayhan B. ve Bekir Y. pompalı tüfekten çıkan saçmalardan, Kaan Ş. ile Tolga C. ise tabancadan çıkan mermilerden yaralandı.

Yaralılar bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğerleri olay yerine çağrılan ambulanslarla özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı.







Özel bir hastaneye kaldırılan Tolga C.yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Polis ise olaydan sonra yaptığı çalışmada aralarında Tolga C.'nin ölümüne neden olan tabancayı kullandığı ileri ürülen Mert B. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.