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  4. 08 Mayıs 2017 12:13

Sokak ortasında taciz iddiası ! İfade verip serbest kaldı

Konya'da yolda yürüyen iki kadına farklı günlerde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sokak ortasında taciz iddiası ! İfade verip serbest kaldı
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Konya’da 47 yaşındaki M.Ş., yolda yürüyen iki kadına farklı günlerde arkadan sarılıp tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. M.Ş., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 6 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram İlçesi Mehmet Vehbi Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre yolda yürüyen A.B. adlı kadının arkasından gelip sarıldı. A.B. de çığlık atıp, yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyup koşan çevredekiler M.Ş.’yi yakaladı.

Öfkeli kalabalık tarafından dövülen ve bıçakla kolundan yaralanan M.Ş., çağrılan polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.Ş., suçlamaları kabul etmezken, polis yaptığı araştırmada M.Ş.’nin olaydan üç gün önce de yine aynı bölgede R.T. adlı bir kadına arkasından sarıldığını belirledi. Evli olduğu öğrenilen M.Ş., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

konya , taciz