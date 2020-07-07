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  4. 07 Temmuz 2020 17:10

Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Osman T., sığınmaevine yerleştirilen eşini dönmesi için ikna edip İstanbul'a getirdi. Osman T., İstanbul'a getirdiği eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti.

Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü!
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Karlıova merkezde yaşayan, 2 çocuk annesi Zeynep T., iddiaya göre, eşi Osman T. ile sorunlar yaşaması üzerine bir süre önce İstanbul'a gitti. Sultanbeyli Polis Karakolu'na başvuran Zeynep T., talebi doğrultusunda sığınmaevine yerleştirildi. Osman T. de bu durumu öğrenince İstanbul'a gidip, eşini ziyaret ederek, Karlıova'ya geri dönmesi için ikna etti. İlçeye 1 hafta önce gelen çift arasında, dün gece, Turgut Özal Mahallesi’ndeki sanayi sitesi yakınlarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Osman T., eşini silahla vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Zeynep T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sonrası kaçan Osman T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Zeynep T.'nin cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Osman T.'nin Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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