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Sokak ortasında vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti

Sokak ortasında vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde, tartıştıkları kişiler tarafından tabancayla vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. Vahit (37) ile Emrah K. (28) kardeşler, daha önce tartışma yaşadıkları 3 kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada, Vahit ile Emrah K., tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vahit ve Emrah K. kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanmaları için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

DHA

Etiketler adana silahlı saldırı
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