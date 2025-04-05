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Sokak ortasında yan bakma cinayeti: Bir genç öldü, 3 şüpheli tutuklandı

Sokak ortasında yan bakma cinayeti: Bir genç öldü, 3 şüpheli tutuklandı
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Batman'da, yolda yürürken ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 35 yaşındaki bir kişi öldürülürken olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 1 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen C.T. ile şüpheliler arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.T., boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk kontrolünün ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen C.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. C.T.'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmada Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö., K.C. ve D.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan C.T.'ın, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. (DHA)

DHA

Etiketler Batman yan bakma cinayeti cinayet yan bakma
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