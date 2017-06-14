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  4. 14 Haziran 2017 09:49

Sokak ortasında yasak aşk dehşeti

İzmir'de 24 yaşındaki bir genç kızla yasak aşk yaşadığı iddia edilen bir kişi genç sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 49 yaşındaki A.K. yasak aşk yaşadığı iddia edilen 24 yaşındaki E.E.K'yi kurşun yağmuruna tuttu. E.E.K ağır yaralanırken, olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 6718 sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.K sevgilisi olduğu iddia edilen A.K.'yi telefonla arıyarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine konuşmak isteyen A.K., genç kadını bir kafeye davet etti. Kısa bir süre sonra anlaştıkları kafede buluşan ikili, sözlü olarak tartışmaya başladı. Fakat tartışmanın büyümesi üzerine A.K., naylon poşete koyarak yanında getirdiği tabancayla E.E.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası göğsünden, kolundan ve elinden yaralanan E.E.K. kanlar içersinde yere yığılırken, A.K. hızla olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine talihsiz kadın, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.E.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, kısa bir süre sonra Karşıyaka Asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

OLAY SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde E.E.K ile tartışan A.K., ayağa kalkıp naylon poşete koyduğu tabancayı E.E.K.'ye doğrultarak ateşliyor. Bu sırada kafede bulunan çalışanlar kaçarken, A.K. olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

İHA

cinayet , sevgili , aşık , yasak aşk