Sokakta dövüp yüzünü jiletle kesmişlerdi! Dövülen kişi de tutuklandı

Adana'da Yusuf T.'yi sokak ortasında dövüp, yüzünü jiletle kestikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü ile hırsızlık suçundan arandığı için polise şikayetçi olmadığı ortaya çıkan Yusuf T., tutuklandı.

Olay, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Yusuf T., oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket K.’nin (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine K., arkadaşları Şerif (26) ve Sedat Ok (21) kardeşler ve Hüseyin P. (21) ile birlikte T.’nin peşine düştü. Şüpheliler, T.’yi sokak ortasında yakalayıp, kıyafetlerini çıkarak yere yatırıp tekme tokat dövdü. Gruptan bir kişi, T.’nin jiletle yüzüne kesikler attı. K., o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, T.’ın 200 lirası ve telefonunu da gasbetti.

PARASINI VE TELEFONUNU GASBETTİLER

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için arama başlattı. T.’nin, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan aranması olduğu için polise ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, T.’yi saklandığı adrese yapılan baskında yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

3’Ü TUTUKLANDI

Polis, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için T.’yi dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K., Şerif ve Sedat Ok kardeşler tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA