Şoke eden gerçek! Kızının ölüm emrini veren baba PKK'lı çıktı

Olay, önceki akşam Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülistan Ş., sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü.



Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Ş.’in kardeşi Abdullah Ş. gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Ş.’i kendisinin vurduğunu söyledi.

Abdullah Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızının ölüm emrini veren baba Abdülvehap Ş.’in terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Abdülvehap Ş.’in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.