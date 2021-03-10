Şoke eden görüntüler! 15 kişilik grubun saldırısına uğradı
Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, kovaladıkları bir kişiye demir boru, sopa, kemerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Rabia Meydanı'nda meydana geldi. 15 kişilik grup, meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, sopa, kemer ve tekmelerle dövmeye başladı.
Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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