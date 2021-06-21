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Şoke eden olay: 85 yaşındaki kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

Şoke eden olay: 85 yaşındaki kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda G.K. (85) isimli kadının ikametinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı.

128 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Bilgi üzerine bugün saat 16.00 sıralarında adli mercilerden alınan arama kararıyla evde arama yapıldı. Evin bahçesinde ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli G.K.’nın 22 Haziran Salı Günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler kenevir manisa 85
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