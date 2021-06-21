Şoke eden olay: 85 yaşındaki kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

Serdar Akinan ''bir kadın Ankara temsilcisi'' demişti; Hande Fırat'tan yanıt geldi

Anne ve oğlu ölü bulundu! Odaların kapısına astıkları not polisi alarma geçirdi

Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı

Olan yine Türk Lirası'na oldu! Dolar 9 TL sınırına koşuyor!