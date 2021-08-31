Şoke eden olay: İş insanı kendisine suikast düzenletti

İstanbul'da yaşayan Yahudi asıllı İş insanı Mark Gerşon polis koruması almak için kendine suikast düzenletti.

TV100'ün özel haberine göre; İstanbul’da kağıt fabrikası bulunan iş insanı Mark Gerşon polise giderek kendisini öldürmek isteyen bir çeteden tehdit mesajları aldığını ve aracına ateş açılıp suikast girişimine uğradığını söyledi.

Polis şikayet üzerine hemen harekete geçti. Yaptığı incelemede olay yerindeki kamera görüntülerini izledi. Elde edilen görüntülerde iş insanının park halindeki otomobiline bir şahsın yaklaştığı görüldü. Hafif aksayarak yürüyen saldırgan belinden çıkardığı ve ucunda susturucu takılı tabancası ile otomobilin yan camına bir el ateş etti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü saldırganların yakalanması için operasyon başlattı. Silahlı saldırganın olay yerine bir kamyonetle geldiği belirlendi. Yürüyerek gelen silahlı saldırganın rahatlığı ve kontrollü ateş etmesi polisleri şüpheye düşürdü. Olayda kullanılan kamyonet adım adım kameralardan takip edildi. Deneyimli polisler kamyonetin bulunduğu arazideki prefabrik barakanın etrafını sardı. Operasyon timi ile birlikte barakaya giren polis içerideki Sait Ç. Ve İsmail G. Kıskıvrak yakaladı.



Mark Gerşon’un daha önce iki kere polis koruma almak için müracaatta bulunmuştu. Hakkında bir tehdit bulunmayan iş insanının koruma talebi reddedildiği ortaya çıktı. Polis bunun üzerine gözaltına alınan zanlıları çapraz sorguya aldı. Yapılan sorguda iş insanının akıl almaz planı ortaya çıktı. Köşeye sıkıştığını anlayan iş insanı yakalanacağını anlayınca şikayetini geri çekmek istedi.

Ancak organize şube polisleri silahlı saldırının tamamen bir düzmece olduğunu ortaya çıkarmıştı. Olayın ise bir çete tarafından yapıldığı hissini vermek için tuttuğu silahlı saldırganın susturcu kullanmasını istediği belirlendi.

Alınan ifadeler doğrultusunda iş insanı evinde gözaltına alındı. Suç uydurmak suçlaması ile adliyeye çıkartıldı. Çakarlı araç ayrıcalığı almak için kendisine düzmece bir suikast düzenleyen Mark Gerşon ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren Sait Ç. Mahkeme tarafından yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.