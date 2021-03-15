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Şoke eden olay! Kardeşini kolonya döküp yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağabeyi Vedat K. ‘nın (12) üzerine oyun oynarken kolonya döküp yaktığı kız kardeşi Elif K. (9) ağır yaralandı.

Vücudunda 2’ci derece yanık oluşan küçük çocuk, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Karanfil Sokak'ta Elif K., adlı kız çocuğunun üzerine ağabeyi Vedat K. oyun maksatlı bir şişe kolonyayı döktü. Ardından da çakmağı çaktı. Küçük kızın, elbiselerinin alev alması üzerine çocuklar çığlık attı. Sesi duyan aile su ile alevleri söndürürken özel araç ile Elif K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Elif K., 112 Acil Servis Ambulansı'yla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler bursa yakma kolonya
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