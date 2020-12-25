Soma’da 6 yıl sonra bir ''kara'' haber daha

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetti. Felaketin ardından ölen madencilerin arkadaşlarının iş akitleri feshedildi. Ancak hakları ödenmedi.

Madenciler Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlendi ve Ankara yollarına düştü. Madencilerin yürüyüşünde sonra tazminatlarının ödeneceği söylendi. 22 Aralık günü Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) liste yayınladı ancak alacağı olan 3 bin 334 işçinin yarısına yakını listede yer almadı.

İşçiler tazminat almaya hak kazanan isimleri gördüğünde ise şok oldu. Arkadaşlarının ölümünden yargılanan isimlere tazminat verileceği ortaya çıktı. Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal “Listelerde katillerin isimleri var, listeler düzeltilmeli” dedi.



