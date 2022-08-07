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Soma’da büyük orman yangını

Soma’da büyük orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle alevlere müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı karadan müdahalede bulunan ekiplere destek verdi.

Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor..

Etiketler soma yangın orman yangını
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