Somalı madencilerin Ankara'ya yürüyüşüne jandarma engeli

Manisa Kırkağaç’ta bekleyişlerini sürdüren ve AKP’liler tarafından verilen sözlerin tutulmasını bekleyen madenciler herhangi bir gelişme yaşanmayınca Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

Madencilerin önü jandarmalar tarafından kesildi. Somalı madenciler yıllardır tazminat hakları için direniyor ve bunun için çeşitli eylemler düzenliyor.

Son olarak İzmir Depremi’nde halkın yardımına koşan madenciler Kırkağaç’ta kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyorlardı.

Madenciler tazminatlarının verilmesi için, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin’den söz almışlardı. Ancak Zengin herhangi bir adım atmadı.

