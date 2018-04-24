Son 10 günde otostop çeken 3 genç öldü

Sırt çantalarını alıp yola çıkan iki gencin Fethiye’de tatil hayali faciayla sona erdi. Korkunç kaza Muğla Seydikemer’de yaşandı. Isparta’da Milli Eğitim Müfettişi olan 53 yaşındaki Erol Bağ idaresindeki otomobil Bayır Mahallesi mevkiinde aşırı hızla viraja girince yoldan çıkıp taklalar atarak araziye savruldu. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Erol Bağ ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Polat hayatını kaybetti. Polat’ın erkek arkadaşı 21 yaşındaki Salim Yapıcı ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Yapıcı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi de morga götürüldü. İncelemede otomobilin hız kadranının 130 kilometrede takılı kaldığı belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Erdoğan Cankuş'un haberine göre kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Gizem Polat ile erkek arkadaşı Salim Yapıcı’nın tatil için İstanbul’dan Fethiye’ye gittiği, otomobile de otostop yaparak bindiği ortaya çıktı.

10 GÜNDE 3 KURBAN

Otostop yaparak seyahat edenlerin bindiği araçların kaza yapması sonucu son 10 günde 3 genç hayatını kaybetti. 11 Nisan’da Antalya Demre-Finike Karayolu’nda sebze taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu araca otostop yaparak binen Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Selver Sakartepe (21) hayatını kaybetti. 2 arkadaşı ile sürücü de yaralandı. 11 Nisan’da ise Bolu’nun Yeniçağa İlçesi’nden otostopla Gerede’ye gitmek isteyen 35 yaşındaki Nusrettin İnanoğlu bindiği aracın karıştığı kazada can verdi. Kazada 3 kişi de yaralandı.